اليوم.. الزمالك يغادر إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية للأندية

تغادر بعثة فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، إلي السعودية، اليوم الأحد، وذلك لخوض مباريات دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية “كأس بن سلمان”، والتى ستقام جميع مبارياتها بدور المجموعات والمراحل النهائية بالسعودية في الأيام القليلة المقبلة.

وعاد فريق الزمالك للتدريبات أمس السبت، على ملعب النادي الأبيض في ميت عقبة، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية من التدريبات لمدة 5 أيام عقب نهاية مباريات الفريق بالدوري لهذا الموسم، على أن يواصل الفريق اليوم الأحد، تدريباته بملعب النادي ثم يغادر في المساء إلى السعودية.

ويقع الزمالك في مجموعة نارية بالبطولة العربية للأندية، حيث يحل في المجموعة الثالثة والتى تضم معه، الاتحاد المنستيري من تونس، والنصر والشباب من السعودية، على أن يقص شريط مبارياته بالبطولة يوم الجمعة المقبل أمام الاتحاد المنستيري التونسي على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف، ثم يواجه الشباب السعودي يوم 31 من شهر يوليو الجاري، ثم يلعب مع النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل في ختام مبارياته بالمجموعة.

ويخوض الزمالك البطولة العربية على أمل مصالحة الجماهير عن الموسم الكارثي المنقضي، والذي شهد خسارة الزمالك في بداية الموسم للسوبر المصري أمام الأهلي، ثم الخروج من دوري أبطال أفريقيا ثم الخروج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم خسارة الدوري لصالح الأهلى، بعدما كان قد توج به الزمالك في العامين الماضيين على التوالي.