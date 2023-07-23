«تحمل المرضى وتوصل الأدوية»| بالصور.. ألمانيا تستخدم «روبوتات» لرعاية المسنين

في تطور غير مسبوق استطاعت ألمانيا صناعة روبوتات حديثة للعناية بالمرضى وكبار السن في أماكن رعاية المسنين، وتلك الروبوتات متطورة على توصيل الأدوية واستخدام المصاعد بنفسها للوصول إلى غرف المسنين لتقديم الماء والدواء ومساعدتهم في أي مساعدة يطلبونها، وعلى الرغم من أن بعض تلك الروبوتات تعمل في مجال رعاية المسنين وبعضها لا يستطيع سوى حمل الأدوية والطعام، لكن هؤلاء الباحثين يطورون روبوتا ذكيا وتفاعليا في معهد ميونخ للروبوتات.

وأحد الروبوتات الشهير في عمل رعاية المسنين يعرف باسم “جارمي” درب على حركات تشبه حركات الإنسان يلقنه إياها أحد الأشخاص ثم يخزنها في ذاكرته وبرمجته تتم بواسطة الكمبيوتر، ولتحسين حركاته صمم الروبوت لمساعدة المرضى في حياتهم اليومية ولكن بعضهم ما زال بحاجة إلى تحريك ذراعيه ويديه والإحساس عندما يتم لمس الروبوتات فهذه استخدمت بالفعل في رعاية كبار السن مثل النموذج الياباني "بيبر" الذي يساعد الموظفين في رفع ونقل المرضى

وفي ولاية "بافاريا" يسعون لتصميم أفضل مساعد روبوتي.

واستطاع العلماء تطوير الروبوت “جارمي” لإجراء الفحوصات أيضا فذراعه مستخدمة بالفعل في مستشفى جامعة ميونخ للقيام بتلك المهام وينوي العلماء طرح هذا النظام من الروبوت في الأسواق في غضون عشر سنوات من أجل مساعدة البشر في الكثير من الأعمال في دول مختلفة.