نهائي كأس الرابطة.. سيراميكا يتقدم بهدفين علي المصري في شوط أول مثير

انتهي منذ قليل الشوط الأول من المباراة المقامة بين فريق سيراميكا كيلوبترا أمام نظيرة المصري البورسعيدي، علي ملعب برج العرب، في نهائي بطولة كأس الرابطة.

استطاع فريق سيراميكا كيلوبترا تسجيل هدفين في أول عشر دقائق من عمر الشوط الأول.

سجل فريق سيراميكا الهدف الأول في الدقيقة السادسة عن طريق كرة طولية ارتقى لها صلاح محسن بشكل رائع ليمرر الكرة إلى محمد عنتر الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك، بينما ضاعف النتيجة اللاعب صلاح محسن بهدف ثاني مستغلا خطأ من إسلام أبو سليمة في تمرير الكرة إلى عصام ثروت حارس المصري ويلدغ الكرة داخل الشباك في الدقيقة التاسعه من عمر الشوط الأول.