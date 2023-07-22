انطلاق قافلة خدمية توعوية بإدارة شربين ضمن مبادرة "حياة كريمة"

اعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن انطلاق قافلة خدمية توعوية "حقك تنظمي" خلال الفترة من 22 حتى 24-7-2023 بإدارة شربين مدة القافلة الخدمية 3 أيام على أن يتم تغطية جميع وحدات الإدارة .

يأتى ذلك في إطار جهود قطاع السكان وتنظيم الأسرة لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات بالمناطق المحرومة من الخدمة وتلبية للاحتياجات غير الملباة بتلك المناطق وباستهداف الإدارات الساخنة ذات المؤشرات السكانية المنخفضة والقرى الفقيرة التابعة لمبادرة فخامة الرئيس (حياة كريمة) .

واضافت الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية ان القافلة الخدمية يشارك فيها عيادات متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة – المشورة - متابعة الحمل - كشف الأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ الفرق المتنقلة بالوحدات الثابتة وذلك لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف بالأماكن المختلفة بالإدارة

واوضحت الدكتورة إيمان السيد حسن مدير إدارة تنظيم الأسرة أن القافلة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.