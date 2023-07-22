اتفاقية بين نون ووفرها لتقديم عروض مشتريات وخصومات

أعلنت منصة نون للتجارة الإلكترونية، عن توقيع اتفاقية شراكة مع منصة وفرها لحلول الدفع الرقمي، بغرض تقديم عروض مشتريات وخصومات للعملاء.

بموجب الاتفاق يمكن سداد فواتير المشتريات التي يجريها العميل من منصة نون وعبر وفرها من خلال تقديم حلول مبتكرة للدفع ببطاقات الائتمان وتطبيقات الهاتف النقال.

تتضمن المشتريات التي يتم إجراؤها كوبونات الخصم للأطعمة والمشروبات والمنتجات الترفيهية وأدوات التجميل والصحة والملابس بالإضافة لحجز الفنادق وغيرها.

يتم سداد قيمة المشتريات بحسب الاتفاق بموجب خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ البنكية عبر البنوك الوطنية.

علق مصطفي ماهر، مدير نون في مصر، بأن الاتفاق يتلاءم مع توجهات الدولة المصرية نحو استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 وما تضمنته مقتضي إجراءات الشمول المالي التي يطبقها البنك المركزي المصري بالوصول لمجتمع رقمي أقل اعتمادا على النقد.

ذكر طارق مجدي، الرئيس التنفيذي لوفرها، أن الاتفاق يساعد على تسير المعاملات بالنسبة إلى العملاء دون عناء الذهاب للمتاجر والسداد النقدي دون الحصول على خصومات أو نقاط، موضحا أن الشراكة تعزز نشر كافة الخدمات التي يحتاج إليها المستهلكون بسهولة ويسر وأقل تكلفة.