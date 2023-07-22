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الأحد 23 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| مصرع فتاة إثر سقوطها من علو .. ومقتل مسن في مشاجرة ببولاق الدكرور

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: مصرع فتاة إثر سقوطها من علو في بولاق الدكرور، مصرع مسن في مشاجرة ببولاق الدكرور، تفاصيل واقعة تحرش أفريقي بفتاة أوروبية بمدخل عقار بالمعادي .. وإليكم التفاصيل.


مصرع فتاة إثر سقوطها من علو في بولاق الدكرور

https://www.albawabhnews.com/4843864


مصرع مسن في مشاجرة ببولاق الدكرور

https://www.albawabhnews.com/4843827


محكمة النقض تصدم مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

https://www.albawabhnews.com/4843695


تفاصيل واقعة تحرش أفريقي بفتاة أوروبية بمدخل عقار بالمعادي
https://www.albawabhnews.com/4843668


حيثيات إعدام المتهم بقتل مدرس إنجليزي بمنشأة القناطر

https://www.albawabhnews.com/4843656

 

البوابة نيوز الحوادث والقضايا تحرش بولاق الدكرور