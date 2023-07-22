نشرة الحوادث| مصرع فتاة إثر سقوطها من علو .. ومقتل مسن في مشاجرة ببولاق الدكرور

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: مصرع فتاة إثر سقوطها من علو في بولاق الدكرور، مصرع مسن في مشاجرة ببولاق الدكرور، تفاصيل واقعة تحرش أفريقي بفتاة أوروبية بمدخل عقار بالمعادي .. وإليكم التفاصيل.
مصرع فتاة إثر سقوطها من علو في بولاق الدكرور
https://www.albawabhnews.com/4843864
مصرع مسن في مشاجرة ببولاق الدكرور
https://www.albawabhnews.com/4843827
محكمة النقض تصدم مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب
https://www.albawabhnews.com/4843695
تفاصيل واقعة تحرش أفريقي بفتاة أوروبية بمدخل عقار بالمعادي
https://www.albawabhnews.com/4843668
حيثيات إعدام المتهم بقتل مدرس إنجليزي بمنشأة القناطر
https://www.albawabhnews.com/4843656