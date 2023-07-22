نشرة الحوادث| مصرع فتاة إثر سقوطها من علو .. ومقتل مسن في مشاجرة ببولاق الدكرور

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: مصرع فتاة إثر سقوطها من علو في بولاق الدكرور، مصرع مسن في مشاجرة ببولاق الدكرور، تفاصيل واقعة تحرش أفريقي بفتاة أوروبية بمدخل عقار بالمعادي .. وإليكم التفاصيل.



مصرع فتاة إثر سقوطها من علو في بولاق الدكرور

https://www.albawabhnews.com/4843864



مصرع مسن في مشاجرة ببولاق الدكرور

https://www.albawabhnews.com/4843827



محكمة النقض تصدم مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

https://www.albawabhnews.com/4843695



تفاصيل واقعة تحرش أفريقي بفتاة أوروبية بمدخل عقار بالمعادي

https://www.albawabhnews.com/4843668



حيثيات إعدام المتهم بقتل مدرس إنجليزي بمنشأة القناطر

https://www.albawabhnews.com/4843656