قرار عاجل من النيابة بشأن صاحب صيدلية شهيرة يبيع المواد المخدرة في الدقهلية

قرر المستشار شريف الشوربجى، رئيس نيابة أول المنصورة وتحت اشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، حبس صيدلي صاحب صيدلية شهيرة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية 15 يومًا على ذمة التحقيقات وذلك بعد ضبطة بكميات كبيرة من العقاقير المخدرة والأدوية المؤثرة على الصحة النفسية والعصبية.

وامرت النسابة العامة بحبس المتهم واستدعاء شهود الواقعة "القائمين على الضبط " من ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات ومسؤلي التفتيش الصيدلي وهيئة الدواء المصرية وذك بعد ورود مذكرة التحريات المقدمة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا فضًلا عن وجود قضية سابقة للمتهم مخلى سبيله على ذمتها ومازالت في اجراءات التقاضي، كونه مضبوط سابقا في قضية اتجار بمواد مخدرة ومخلى سبيله على ذكتها.

كانت معلومات قد وردت للعقيد أحمد عبدالوهاب، رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات، بمزاولة طبيب صيدلي نشاطة للإتجار في العقاقير والأدوية المؤثرة على الصحة النفسية وطرحها للبيع داخل صيدلية شهيرة ملكه بنطاق شارع الجمهورية بمدينة المنصورة وذلك بعد ضبطه في يناير الماضي واخلاء سبيله على ذمة قضية.

تشكلت حملة مكبرة من ضباط الإدارة بقيادة العقيد عمر عبدالمتعال والمقدم اسلام سلطان، والرائد محمد سنجاب وبتفتيش الصيدلية ملك"صلاح.ا.إ.ا"، 53 عامًا، صيدلي حر ومقيم شارع الجمهورية والسابق اتهامة في العديد من القضايا عثر على :"150 أمبول فيتانيل المخدر، 50 أمبول نالوفين المخدر، 39 عقار يتاح بأزيد من السعر الرسمي، 14 عقار مستورد، 20 عقار بدون فواتير، 110 عقار منتهي الصلاحية، 1 عقار خلص بمنظومة الشراء الموحد ، وهاتف محمول ومبلغ مالي قدره 1600 جنية".

بمواجهة الصيدلي بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازتة للمضبوطات بقصد ترويجها على عملاءه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التي امرت بقرارتها السابقة.

يذكر أن الصيدلي قد جرى ضبطه في 25 يناير من العام الجاري وبحوزته 99238 قرص مخدر ومؤثر على الحاله النفسيه والعصبيه ومهرب جمركيا وادويه مهربه من المستشفيات ومحظور بيعها بالصيدليات ومبلغ 3180 جنيه و3 هواتف محموله وسياره ملاكى و 110 امبول مخدر و40 جرام حشيش "ودفتر بفره" بقصد التعاطى.