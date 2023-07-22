الزمالك يثير الجدل بإعادة لافتة "نادي القرن" على أسوار النادي

أثار نادي الزمالك، جدلا واسعا على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إعادة تعليق لافتة نادي القرن على أسوار النادي، بعد قرار مرتضى منصور، أمس الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر النادي.

وأضاف الزمالك بعض العبارات على لافتة نادي القرن لم تكن موجودة في اللافتة التي تمت إزالتها، أبرزها، «اديني عقلك الـ7 أكبر من الـ9 ازاي!!!».. نادي القرن الحقيقي بالإنجازات والبطولات (9 بطولات) وليس بالمحسوبية والمجاملات (7 بطولات).

لافتة نادي القرن

وتستعد بعثة الزمالك للسفر إلى السعودية، مساء غدا الأحد، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية، وأوقعت قرعة البطولة فريق الزمالك بمجموعة تضم الاتحاد المنسيترى التونسى وناديى النصر والشباب من السعودية البلد المستضيف.

ويبدأ الزمالك مبارياته فى البطولة، أمام فريق الاتحاد المنستيرى التونسى، يوم 28 يوليو فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويأتي اللقاء التالي في البطولة للفريق الأبيض، أمام الشباب السعودي، يوم 31 من الشهر ذاته، ويختتم الزمالك مواجهة دور المجموعات بمواجهة النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.

