مؤشرات الأسهم الأمريكية تسجل ارتفاعًا أسبوعيا

سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعًا أسبوعيا، إلا أن مؤشر "ناسداك" خالف الاتجاه وسجل تراجًعا، وذلك في ظل ارتفاع شهدته أسهم شركات الرعاية الصحية، وتراجع بعض أكبر الشركات من حيث القيمة في "وول ستريت".

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

وتراجعت أسهم شركات إنفيديا ومايكروسوفت وميتا بلاتفورمز، بينما ارتفع قطاع الخدمات في "ستاندرد اند بورز 500".

خلال الأسبوع الماضي، سجل مؤشر "داو جونز" الصناعي ارتفاعا بنسبة 2.08 بالمئة، ليصل إلى مستوى 35227.69 نقطة.

كما صعد مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 0.69 بالمئة، ليصل إلى مستوى 5436.34 نقطة.