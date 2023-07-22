بالصور.. الزمالك يعود للتدريبات استعدادا للبطولة العربية

عاد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للتدريبات اليوم السبت، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية الذي منحها الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، استعدادا للبطولة العربية(كأس الملك سلمان).

وأنهى الفريق فترة الراحة السلبية، التي امتدت لخمسة أيام، بعد ختام مواجهات الفريق في بطولة الدوري بمواجهة فاركو، مساء الأحد الماضي.

وتستعد بعثة الزمالك للسفر إلى السعودية، مساء غدا الأحد، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية، وأوقعت قرعة البطولة فريق الزمالك بمجموعة تضم الاتحاد المنسيترى التونسى وناديى النصر والشباب من السعودية البلد المستضيف.

يبدأ الزمالك مبارياته فى البطولة، أمام فريق الاتحاد المنستيرى التونسى، يوم 28 يوليو فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يأتي اللقاء التالي في البطولة للفريق الأبيض، أمام الشباب السعودي، يوم 31 من الشهر ذاته، ويختتم الزمالك مواجهة دور المجموعات بمواجهة النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.