بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص بحادث انقلاب ملاكي في البحيرة

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق العلمين اتجاه وادي النطرون بمحافظة البحيرة، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، بينهم 5 أطفال، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون لتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وأشارت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن البحيرة إلى تلقيها إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون بالحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم تحديد هوية المصابين وهم: فاطمة أمين أمين (36 سنة)، محمود محمد على عبد السلام (11 سنة)، مريم محمود على عبدالسلام (11 سنة)، محمود علي عبد السلام (40 سنة)، أسماء حسن عبد الله (35 سنة)، محمد محمود علي (6 سنوات)، إسراء محمد علي (47 سنة)، عبد الرحمن محمد محمود (14 سنة)، خديجة محمد محمود (6 سنوات). وتولت النيابة التحقيق في الحادث.