جامعة المنيا تهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

بعث الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثلاثين من يوليو 1952، جاء فيها:

وقال رئيس الجامعة : "يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب بأسمى آيات التهاني لهذه الذكرى التي تعد تتويجاً عظيماً لملحمة مصرية مبهرة، ومنظومة وطنية عامرة بالعطاء والتضحيات والبطولات التي حمل لوائها القوات المسلحة المصرية، لكي تعيد لمصرنا الغالية حريتها وعزتها وكرامتها؛ لتحقيق ما يصبوا إليه الوطن من إنجازات عصرية طموحة.

داعياً المولي عز وجل أن يحفظ سيادتكم ويراعاكم، وأن يكلل خطاكم ومجهوداتكم بالنجاح، وأن يحفظ لمصر أرض الكنانة أبطالها من رجال القوات المسلحة المصرية البواسل.