جيل بايدن تتوجه إلى باريس الأسبوع المقبل لإلقاء كلمة بلادها أمام اليونسكو

أعلن البيت الأبيض، أن السيدة الأولى جيل بايدن ستزور فرنسا الأسبوع المقبل للمشاركة في الجلسة الأولى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، بحسب موقع صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وستتوجه السيدة الأولى إلى باريس في الفترة من 23 إلى 26 يوليو الجاري، حيث ستلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، بمناسبة عودة الولايات المتحدة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو ".

وقال البيت الأبيض إنه أثناء وجودها هناك، ستلقي جيل بايدن الضوء على التزام الولايات المتحدة بقيادة مسيرة التعليم على المسرح العالمي.

يأتي الاجتماع في فرنسا بعد انسحاب الولايات المتحدة رسميًا في عام 2019 من اليونسكو، بعد عامين من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب معارضتها لما أسمته تحيزًا مناهضًا لإسرائيل وانسحابها من المنظمة.

كان الانسحاب الأمريكي إجرائيًا إلى حد كبير، وجاء في الوقت الذي أثارت فيه إدارة ترامب مخاوف على نطاق أوسع بشأن جدول أعمال الأمم المتحدة والمواقف ضد إسرائيل.