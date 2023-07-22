رشا عبدالمنعم تطالب بتكريم الفنانات في المهرجان القومي للمسرح

أعربت الكاتبة المسرحية رشا عبدالمنعم، عن سعادتها بالمهرجان القومي للمسرح المصري، قائلة: إن هذا المهرجان هو عرس مسرحي لكل المسرحيين وينتظره الكثير من عام لآخر.

وأكدت عبدالمنعم، أن اختيار مديرا للمهرجان هذا العام بعيدا عن منصب رئيس البيت الفني للمسرح، هو اختيار موفق وصحيح، لأن كيف يدير رئيس البيت إدارة المهرجان وهو جهة انتاجية مشاركة بعروض داخل المهرجان؟ وهذا ما يضع اللجان في حرج.

ووجهت الشكر لإدارة المهرجان على هذه الخطوة المهمة نحو هذا الاختيار.

وأشارت عبدالمنعم، إلى مكرمين الدورة السادسة عشرة، تخلو من العنصر النسائي، فهناك العديد من الفنانات تستحق التكريم، متمنية مراعاة ذلك في الدورات المقبلة.

من جهته قال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن المهرجان يكرم هذا العام مهندسة الديكور نهى برادة، تقديرا لمشوارها الإبداعي.

وأضاف رياض، أنه تم اختيار فنانة أخرى، بخلاف المهندسة نهى برادة لكنها اعتذرت، مؤكدا أننا سنأخذ في الاعتبار هذا الاقتراح في الدورات المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح المصري، لإعلان تفاصيل الدورة السادسة عشرة، والمنعقدة الآن بقاعة سينما الهناجر بأرض الأوبرا.

تقام فعاليات الدورة السادسة عشرة في الفترة من 29 يوليو الجاري، وحتى 14 أغسطس المقبل، والتي تحمل اسم الفنان عادل إمام.

حضر المؤتمر الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا للدورة السادسة عشرة، ومنهم: المخرج إسلام إمام، وايضا الفنانة عزة لبيب، والدكتور عمرو دوارة، والمخرج اميل شوقي، والدكتور أيمن عبدالرحمن، والفنان إمام الصيرفي، والفنان خالد عبدالسلام وآخرون.

بدأ المؤتمر بعرض فيلم قصير يستعرض ملامح الدورة السادسة عشرة، بداية من بوستر المهرجان، والمكرمين، والعروض المشاركة، والورش، والندوات الفكرية، وأعضاء لجان التحكيم، والمسارح المقام عليها فعاليات المهرجان.