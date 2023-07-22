جماهير المصري البورسعيدي تؤازر الفريق أمام سيراميكا.. "صور"

حرصت جماهير النادي المصري المتواجدة في ستاد برج العرب بالإسكندرية على تشجيع اللاعبين قبل انطلاق عملية الإحماء استعدادا للمباراة النهائية بكأس الرابطة، وقام لاعبو الفريق البورسعيدي بمبادلتهم التحية.



كانت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم قد أعلنت زيادة عدد الحضور الجماهيري في المباراة النهائية إلى 10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف مشجع لكل فريق.