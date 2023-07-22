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الأحد 23 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جماهير المصري البورسعيدي تؤازر الفريق أمام سيراميكا.. "صور"

جماهير النادي المصري
جماهير النادي المصري
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حرصت جماهير النادي المصري المتواجدة في ستاد برج العرب بالإسكندرية على تشجيع اللاعبين قبل انطلاق عملية الإحماء استعدادا للمباراة النهائية بكأس الرابطة، وقام لاعبو الفريق البورسعيدي بمبادلتهم التحية.

كانت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم قد أعلنت زيادة عدد الحضور الجماهيري في المباراة النهائية إلى 10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف مشجع لكل فريق.

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