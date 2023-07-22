مصر والإمارات تتصدران قائمة الوجهات المفضلة للسياح الصينيين

مع بداية العطلة الصيفية، اكتظت المطارات ومحطات القطار في الصين بالمسافرين وهم يستعدون للذهاب إلى وجهات سياحية متنوعة.

وفقا لبيانات وكالة "سي تريب" للسفر، كانت هناك زيادة ستة أضعاف في الطلب على تذاكر الطيران الدولية على أساس سنوي خلال الأيام الخمسة الأولى من موسم السفر الصيفي.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

وقالت صحيفة الشعب الصينية، إن بيانات وكالة "في أف أس غلوبال" لخدمات التأشيرات تشير إلى زيادة قوية في الطلب من قبل السياح الصينيين على التأشيرات السياحية منذ مارس الماضي.

وبحلول مايو، بلغ عدد الطلبات على التأشيرات الأجنبية في الصين 40 بالمئة من مستوى عام 2019، موضحة أن "في أف أس غلوبال" تتوقع أن يستمر الارتفاع في الطلب على السفر هذا العام، وأن تدخل ذروة السفر السنوية قريبا.

أعربت وكالة "في أف أس غلوبال" عن تفاؤلها بموسم السياحة لعام 2023، متوقعة أن يستمر طوال العام.

وأضافت أن عطلة الصيف للطلاب أدت إلى تقديم ذروة الطلب على التأشيرات إلى مايو، معتقدة أن هذه الذروة ستستمر لمدة أربعة أشهر متتالية.

ومن حيث الوجهات الأجنبية للسياح الصينيين، تبرز جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة كوجهتين مفضلتين في سوق السياحة الخارجية للصينين هذا العام.

في هذا الصدد، قالت تشيماي، المديرة العامة لقسم أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط في شركة "تشون تشيو للسياحة"، إن الرحلات السياحية التي نظمتها الشركة نحو الإمارات ومصر منذ إطلاق أول وفد سياحي في فبراير تجاوزت التوقعات.