ads
الأحد 23 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رئيس لجنة الحكام يضع خطة تطوير استعدادا للموسم الجديد

بيريرا
بيريرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طلب البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، من اتحاد الكرة، توفير المطلوب في تجهيز وتدريب الحكام خلال فترة التوقف المقبلة. 
وذلك لظهور الحكام بشكل أفضل من الذي ظهروا عليه في الشهر الماضي وخاصة في الموسم الكروي الجديد. 
كما طلب بيريرا من اتحاد الكرة تجهيز 3 معسكرات للحكام على مدار 45 يومًا لتطوير قدرات الحكام بعد الأخطاء التي حدثت في الموسم الجاري وصنعت ازمات كبيرة.
 

البرتغالي فيتور بيريرا الحكام