رئيس لجنة الحكام يضع خطة تطوير استعدادا للموسم الجديد

طلب البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، من اتحاد الكرة، توفير المطلوب في تجهيز وتدريب الحكام خلال فترة التوقف المقبلة.

وذلك لظهور الحكام بشكل أفضل من الذي ظهروا عليه في الشهر الماضي وخاصة في الموسم الكروي الجديد.

كما طلب بيريرا من اتحاد الكرة تجهيز 3 معسكرات للحكام على مدار 45 يومًا لتطوير قدرات الحكام بعد الأخطاء التي حدثت في الموسم الجاري وصنعت ازمات كبيرة.

