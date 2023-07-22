فنانون في لندن يتضامنون مع زملائهم الأمريكيين احتجاجاً على تدني أجورهم

شارك نجم مسلسل "ساكسيشن" (Succession) الذي يحظى بشعبية كبيرة، براين كوكس، مع مئات الممثلين البريطانيين الآخرين في تجمّع بوسط لندن دعماً لإضراب زملائهم الأميركيين احتجاجاً على تدني أجورهم والخطر الذي يشكله الذكاء الاصطناعي عليهم.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

من بين الذين شاركوا في التظاهرة إيميلدا ستونتون، وسايمون بيغ، وهايلي أتويل، وجيم كارتر، وذلك في حيّ ليستر سكوير الذي يضم دور السينما في العاصمة االبريطانية ومنها "أوديون".

وأعرب المتظاهرون الذين حملوا أعلام نقابة الممثلين البريطانيين "إكويتي" عن تضامنهم مع نظيرتها الأميركية نقابة ممثلي الشاشة الأميركيين.

وبدأ نحو 160 ألف ممثل تلفزيوني وسينمائي أميركي الأسبوع الفائت إضراباً يُضاف إلى ذلك الذي ينفذه كتّاب السيناريو منذ أسابيع.

وتتسبب هذه الحركة الاجتماعية المزدوجة في أسوأ حالة شلل في القطاع منذ أكثر من 60 عاماً.