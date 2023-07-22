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الأحد 23 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الطاقة الدولية: توقعات طلب النفط تعتمد على نمو الصين

فاتح بيرول
فاتح بيرول
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قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، السبت، إن الوكالة ستراجع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بناء على توقعات النمو الاقتصادي في الصين وبعض الدول الأخرى.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

وجدد التأكيد على أن وجهة نظر الوكالة تميل إلى توقعات بأن تشهد أسواق النفط شحا في النصف الثاني من هذا العام.

وقال بيرول لصحفيين خلال اجتماع لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في الهند إن مراجعة توقعات الطلب "تعتمد إلى حد كبير على النمو في دول كثيرة في النصف الثاني من العام، لكن بشكل أساسي على توقعات النمو في الصين".

الطاقة الدولي الصين الدول الأعضاء النمو الاقتصادي جموعة العشرين