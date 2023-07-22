القضاة بطلا لدورة« أبو الشقوق» بعد الفوز بضربات الترجيح في مباراة ماراثونية

استطاع فريق مركز شباب القضاة، بمحافظة الشرقية ، اقتناص لقب البطولة الصيفية لمركز شباب ابو الشقوق ، بعد تغلبه علي فريق شيط الهوي الخصم القوي والعميد ، في مباراة ماراثونية لم يحسمها سوي ضربات الجزاء .

بدأت المباراة حداثها ساخنة ومشتعلة من قبل فريق شيط الهوي ، الذي فاجئ فريق القضاة باداء هجومي من خلال مهاجمه الفذ محمود الحلواني ، وباقي نجوم الفريق ادهم شام وايهاب القبانى و محمد صلاح شيكا و محمد طبه و احمد رزق و سعد الله الجميل و وعبدالكريم كيمو وتريكة والحراسه، حبيشة وعلام ‬.

لكن بعد مرور ١٠ دقائق من الشوط الاول استطاع ابناء فريق القضاة مباغتة فريق شيط الهوي بهدف عن طريق نجمه الموهوب وافضل لاعب في المباراة مصطفي العرباوي الذي صال وجال في كافة ارجاء الملعب ، وقدم مباراة للتاريخ، حيث احرز هدف رائع من خلال جملة متقنة .

ومع ارتفاع الاجواء الحماسية للاعبي الفريقين ، كانت اجواء الجماهير اكثر حماسا ، وتسبب ذلك في توقف المباراة اكثر من مرة ونجح الحكم الدولي نادر قمر الدولة ، ومعاونيه المخضرم ياسر الدمراوي في قيادة المباراة لبر الأمان بسبب خبراتهم الكبيرة في التعامل مع المباريات الرياضية الكبري

ضم فريق القضاة الذي يرأسه طارق العمدة كلا من مدير فني محمد يوسف حارس المرمي القرموطي بسام وحيد وحازم تمساح حمودي الخطيب في الوسط مصطفى العرباوي وفارس محمد في الهجوم الجوهري كلا من محمد عبدالحميد و احمد نصه

يذكر ان اللجنة المنظمة لبطولة مركز شباب ابو الشقوق ضمت كلا من محمد عارف و محسن الديب ومنصور محمد وحسن عبدربه و حموده العطار و عادل علي كما ضمت اللجنة الاعلامية الكابتن عصام مدرة شيخ المعلقين والنجوم أمين يوسف ومحمد فتحي وعبدالعزيز عثمان .