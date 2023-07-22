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الأحد 23 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السويد تقدم إستراتيجية إعادة إعمار أوكرانيا بأكثر من 557 مليون دولار

أوكرانيا
أوكرانيا
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قدمت الحكومة السويدية استراتيجية لإعادة إعمار أوكرانيا للفترة 2023-2027 والتي من خلالها ستوفر ما يصل إلى 6 مليارات كرونة سويدية (أكثر من 577 مليون دولار أمريكي) لكييف.

وأعلن ذلك يوهان فورسيل، وزير التعاون الدولي للتنمية والتجارة الخارجية في السويد، خلال اجتماع عبر شبكة الإنترنت مع يوليا سفيريدينكو، نائبة رئيس الوزراء الأولى ووزيرة الاقتصاد في أوكرانيا بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم السبت.

وأشار التقرير إلى أن هذه الاستراتيجية هي أكبر استراتيجية مساعدات تنموية ثنائية الجانب التي تقدمها السويد، وأوكرانيا هي المستفيدة من هذه المساعدات.

وقالت يوليا سفيريدينكو: "نقدر بشدة التزام السويد بالاستثمار 6 مليارات كرونة سويدية في التنمية الاقتصادية في أوكرانيا وتقربنا من النصر، وهذه هي أول استراتيجية شاملة لدعم أوكرانيا لسنوات متعددة اعتمدتها شركاؤنا "، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام هذه الأموال لإعادة بناء البنية التحتية والتنمية الخضراء وريادة الأعمال والتجارة والإعلام وإزالة الألغام، كما نرحب بحقيقة أن الحكومة السويدية ستشجع الشركات الكبيرة على الدخول والتطوير في أوكرانيا.

وبحسب سفيريدينكو، فإن القطاع الخاص هو اللاعب الأهم في إعادة إعمار أوكرانيا، مؤكدة أنه "من المهم بالنسبة لنا جذب الاستثمارات الأجنبية وإشراك الشركات الدولية في مشاريع الإعمار وتوسيع التعاون مع الشركات الأوكرانية".

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