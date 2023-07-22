روسيا عن مقتل مراسل "نوفوستي" بزاباروجيا: الهجوم الأوكراني ليس صدفة.. وسيتلقون العقاب

أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن كل المؤشرات بخصوص الهجوم الأوكراني الذي استهدف مجموعة من الصحفيين بزاباروجيا؛ تدل على أنه "ليس صدفة وأن نظام كييف يواصل إرهابه".

وأشارت زاخاروفا - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - إلى أن مقتل المراسل العسكري لوكالة أنباء "نوفوستي" روستيسلاف جورافليف، يؤكد استمرار النظام في كييف في ممارسة "إرهابه"، مضيفة أنه "لا شكوك في أن الهياكل الدولية تفضل غض الطرف عن الجريمة الشنيعة ضد الصحفيين الروس".

وشددت على أن المسؤولين عن التنكيل بـ"الصحفي الروسي" سيتلقون العقاب.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت - في وقت سابق - أن قوات كييف شنت قصفا مدفعيا على مجموعة من الصحفيين من مركز "إيزفستيا" للإعلام ووكالة "ريا نوفوستي" للأنباء، حيث كانوا يعدون تقريرا حول قصف القوات الأوكرانية للمناطق السكنية في مقاطعة زابوروجيه بالذخائر العنقودية.