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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تجمع جماهير المصري لمشاهدة نهائي كأس الرابطة

تجمع جماهير النادي
تجمع جماهير النادي المصري
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شهدت المقاهي والكافتيريات والأندية ومراكز الشباب بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم السبت، إقبالا جماهيريا كبيرا من أهالي المدينة لمشاهدة نهائي كأس الرابطة الذي يجمع النادي المصري أمام سيراميكا كليوباترا، والمقرر إقامتها في الثامنة والنصف مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب.

ارتدى عدد كبير من مشجعي النادي المصري تيشرتات الفريق الخضراء وحاملين أعلام النادي، مرددين عدد من هتافاتهم الشهيرة مثل:"كل الناس تقول يا رب المصري يكسب قول يا رب، يارب العالمين رجعنا منصورين، الله عليك يا سيدي المصري البورسعيدي، أووه مصراوي، الليلة عيد الكأس في بورسعيد".

وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه وجه قيادات ومسئولي قطاع الكهرباء بالمحافظة بالحفاظ على انتظام التيار الكهربائى بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد أثناء بث لقاء المصرى وسيراميكا بنهائي كأس الرابطة، كما وجه مسئولي الأندية ومراكز الشباب في المحافظة، بفتح الأبواب للمواطنين الراغبين فى متابعة النهائي عبر الشاشات الموجودة بجميع المنشآت الرياضية والأندية الاجتماعية بالمجان.

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