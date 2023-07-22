محمد رياض: "القومي للمسرح" من أصعب المهرجانات الفنية

وجه الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، الشكر للحضور من الصحفيين والإعلاميين والمسرحيين خلال المؤتمر الصحفي، لإعلان تفاصيل الدورة السادسة عشرة من المهرجان، والمنعقدة الآن بقاعة سينما الهناجر بأرض الأوبرا..

وقال رياض، أن الدورة السادسة عشرة هي دورة مهمة لكل المسرحيين، مضيفا أن الفيلم القصير أوضح كل تفاصيل هذه الدورة على أن تبقى واضحة أمام الجميع.

وأضاف رياض، أن المهرجان القومي للمسرح المصري يعد من أصعب المهرجانات الموجودة على الساحة الفنية، ويشارك في هذه الدورة ٣٧ عرضا مسرحيا تنافس على جوائز المهرجان، بالإضافة إلى عدة مسابقات في المقال النقدي، والبحث التطبيقي، والنص المسرحي الأول، والورش التدريبية التي تضم هذا العام ولأول مرة ورشة بعنوان "الادارة المسرحية" للمهندس صفوت حجازي، إلى جانب ورش مجمعة، وقد تم الاتفاق مع المخرج شادي سرور مدير مركز الهناجر للفنون، على أن يقدم عرضا فنيا نتاج هذه الورش.

وتمنى رياض، أن هذه الدورة سوف تليق بالمسرحيين والمسرح المصري، مؤكدا أن المسرح يحتاج منا كمسرحيين المزيد والمزيد، لأن حب المسرح يجمع كل المسرحيين.

ووجه الشكر للفنان ياسر صادق، مدير المهرجان ولأعضاء اللجنة العليا، على كل هذا المجهود تجاه هذه الدورة، مؤكدا أن النجاح الحقيقي للمهرجان هو سعادة الجميع بكل فعالياته.

تقام فعاليات الدورة السادسة عشرة في الفترة من 29 يوليو الجاري، حتى 14 أغسطس المقبل، وتحمل اسم الفنان عادل إمام.

حضر المؤتمر الفنان ياسر صادق مدير المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا للدورة السادسة عشرة، ومنهم: المخرج إسلام إمام، وأيضا الفنانة عزة لبيب، والدكتور عمرو دوارة، والمخرج اميل شوقي، والدكتور أيمن عبدالرحمن، والفنان أمين الصيرفي، والفنان خالد عبدالسلام وآخرون.

بدأ المؤتمر بعرض فيلم قصير يستعرض ملامح الدورة السادسة عشرة، بداية من بوستر المهرجان، والمكرمين، والعروض المشاركة، والورش، والندوات الفكرية، وأعضاء لجان التحكيم، والمسارح المقام عليها فعاليات المهرجان.