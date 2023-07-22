بالصور.. رامى عياش يتألق فى حفل غنائي بالعلمين الجديدة

أحيا المطرب اللبناني رامي عياش اضخم سهرة غنائية بالعلمين الجديدة من خلال "وايت بارتي" أقيمت داخل Notch بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

حضر عياش مرتديا ملابس كاجوال بيضاء وكان فى استقباله منظم الحفل ال dj العالمى ياسر الحريري وبمجرد صعوده على خشبة المسرح بجوار فرقته الموسيقية تعالت هتافات وصيحات الإعجاب التى ضجت بآرجاء المكان على أغنيته الشهيرة "مبروك" خاصة مع تغيير مقطع بالاغنية من " ياسلام شو بنتمنى .. بحياتك تتهنى" .. إلى "ياسلام شو بنتمنى يا مصر تتهنى" وذلك احتفاء منه بمدينة العلمين .

من جانبه حرص رامي عياش على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال مشيرا إلى سعادته بوجوده معهم فى مصر أم الدنيا.

واشعل عياش الحفل بوصلة طربية من أغانيه المميزة الرومانسيه والحماسية بالإضافة إلى أبرز اغانى نجوم زمن الفن الجميل والتي أشعلت وصلات الرقص المتتالية على مدى قرابة الساعتين.

قدم رامى أغاني "الشباك، خلينى معاك، حلوين حلوين، أهواك بلا أمل، بالعكس، مجنون، وصفولى عينيك، قصة حب، سيرة الحب، سواح" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

كان ضمن الحضور المطرب حسام حسنى والفنانة بسمة محمود والمنتج أحمد أيوب.. وعدد من المشاهير والشخصيات العامة.