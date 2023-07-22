ads
الأحد 23 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

المهرجان القومي للمسرح.. فيلم قصير يستعرض فعاليات الدورة الـ16

جانب من الفيلم
جانب من الفيلم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد المهرجان القومي للمسرح المصري، منذ قليل، مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل الدورة السادسة عشرة، قاعة سينما الهناجر بأرض الأوبرا.

وتقام فعاليات الدورة السادسة عشرة في الفترة من 29 يوليو الجاري، حتى 14 أغسطس المقبل، التي تحمل اسم الفنان عادل إمام.

حضر المؤتمر الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا للدورة السادسة عشرة، ومنهم:  المخرج إسلام إمام، وايضا الفنانة عزة لبيب، والدكتور عمرو دوارة، والمخرج اميل شوقي، والدكتور أيمن عبدالرحمن، والفنان أمين الصيرفي، والفنان خالد عبدالسلام وآخرون.

بدأ المؤتمر بعرض فيلم قصير يستعرض ملامح الدورة السادسة عشرة، بداية من بوستر المهرجان، والمكرمين، والعروض المشاركة، والورش، والندوات الفكرية، وأعضاء لجان التحكيم، والمسارح المقام عليها فعاليات المهرجان.

المهرجان القومي للمسرح المصري الدورة السادسة عشرة سينما الهناجر محمد رياض