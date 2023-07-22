المهرجان القومي للمسرح.. فيلم قصير يستعرض فعاليات الدورة الـ16

عقد المهرجان القومي للمسرح المصري، منذ قليل، مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل الدورة السادسة عشرة، قاعة سينما الهناجر بأرض الأوبرا.

وتقام فعاليات الدورة السادسة عشرة في الفترة من 29 يوليو الجاري، حتى 14 أغسطس المقبل، التي تحمل اسم الفنان عادل إمام.

حضر المؤتمر الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا للدورة السادسة عشرة، ومنهم: المخرج إسلام إمام، وايضا الفنانة عزة لبيب، والدكتور عمرو دوارة، والمخرج اميل شوقي، والدكتور أيمن عبدالرحمن، والفنان أمين الصيرفي، والفنان خالد عبدالسلام وآخرون.

بدأ المؤتمر بعرض فيلم قصير يستعرض ملامح الدورة السادسة عشرة، بداية من بوستر المهرجان، والمكرمين، والعروض المشاركة، والورش، والندوات الفكرية، وأعضاء لجان التحكيم، والمسارح المقام عليها فعاليات المهرجان.