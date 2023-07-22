رسميًا.. اتحاد جدة السعودي يبرم خامس صفقاته الصيفية

أبرم نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم السبت، خامس صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك من صفوف فريق أبها.

وأعلن نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم السبت، تعاقده مع صالح العمري، الذي وقع على عقود انتقاله للعميد لمدة 3 مواسم قادمة، أي حتى نهاية صيف 2026.

ونجحت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في إتمام صفقة التعاقد مع صالح العمري بعد سلسلة من المحادثات مع نادي أبها طوال الفترة الماضية.

ولم يكشف اتحاد جدة عن التفاصيل المالية لصفقة العمري، أو راتبه السنوي مع الفريق، ولكن التقارير الصحفية أكدت أن اللاعب انتقل إلى النمور مقابل 8 ملايين ريال لصالح نادي أبها، فضلًا عن انتقال الظهير الأيسر محمد العوفي إلى صفوف أبها على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وتعد صفقة صالح العمري، الخامسة لنادي الاتحاد السعودي، بعد التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد ريال مدريد الإسبايني السابق، وضم مواطنه نجولو كانتي لاعب خط وسط تشيلسي الإنجليزي السابق، وانتداب جوتا جناح فريق سيلتيك الإسكتلندي، بجانب التعاقد مع سلطان الفرحان من فريق الرائد.