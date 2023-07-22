وفد "الأعلى للجامعات" يبحث إنشاء برنامج التمريض بجامعة جنوب الوادي الأهلية

استقبل الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي وفد المجلس الاعلى للجامعات لبحث إنشاء برنامج التمريض بجامعة جنوب الوادي الأهلية بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الاكاديمية والدكتور جمال عبد الحميد عميد كلية التمريض بقنا.

ويضم الوفد الدكتورة غنى عبد الناصر عميد كلية التمريض بسوهاج و الدكتورة صفاء محمد عبد الرحمن عميد كلية التمريض بجامعة المنيا.

تضمنت الزيارة تفقد كلية التمريض بقنا ومقر الجامعة الأهلية للوقوف على الامكانات المتاحة لإنشاء برنامج تمريض بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

شهد الزيارة الدكتور هناء صبرة الاستاذ المساعد بكلية التمريض والدكتور أحمد علي عامر منسق برنامج الطب والجراحة بالجامعة الأهلية.