غدا..قطع المياه بـ 4 مناطق بالجيزة لمدة ٣ ساعات

اعلنت محافظة الجيزة أنه في اطار القيام بأعمال الربط الدائم علي خط المياه المرشحة قطر ١٢٠٠ مم H.D.P.E عالي الكثافة والخارج من محطة تنقية مياه ٦ أكتوبر المرحلة الأولي والمغذي لمناطق هضبة الأهرام وفيصل والهرم .

سيتم قطع المياه لمدة " ٣ " ساعات اعتبارا من الساعة الثانية صباحآ حتي الساعة الخامسة صباحآ وذلك غدا الأحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٣ للقيام بتنفيذ الأعمال المطلوبة .

وقالت محافظة الجيزة فى بيان لها أن المناطق المتأثرة بالانقطاع مناطق " هضبة الاهرام ، مساكن الضباط ، المتحف ، مساكن الشباب بالرماية " إلي جانب ضعف المياه بمنطقة نهاية فيصل ومتفرعاته ونهاية شارع الهرم ومتفرعاته .



من جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية عقب الإنتهاء من تنفيذ أعمال الربط المطلوبة .



يشار الى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية إحتياجاتهم فوراً .