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الأحد 23 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدا..قطع المياه بـ 4 مناطق بالجيزة لمدة ٣ ساعات

قطع المياه
قطع المياه
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اعلنت محافظة الجيزة أنه في اطار القيام بأعمال الربط الدائم علي خط المياه المرشحة قطر ١٢٠٠ مم H.D.P.E عالي الكثافة والخارج من محطة تنقية مياه ٦ أكتوبر المرحلة الأولي والمغذي لمناطق هضبة الأهرام وفيصل والهرم .

سيتم قطع المياه لمدة " ٣ " ساعات اعتبارا من الساعة الثانية صباحآ حتي الساعة الخامسة صباحآ وذلك غدا الأحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٣  للقيام بتنفيذ الأعمال المطلوبة .

وقالت محافظة الجيزة فى بيان لها أن المناطق المتأثرة بالانقطاع مناطق " هضبة الاهرام ، مساكن الضباط ، المتحف ، مساكن الشباب بالرماية " إلي جانب ضعف المياه بمنطقة نهاية فيصل ومتفرعاته ونهاية شارع الهرم ومتفرعاته .
 

من جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية عقب الإنتهاء من تنفيذ أعمال الربط المطلوبة .
 

يشار الى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن  المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية إحتياجاتهم فوراً .

محافظة الجيزة قطع المياه قطع المياه لمدة ٣ ساعات مناطق هضبة الاهرام ومساكن الضباط المتحف ومساكن الشباب بالرماية