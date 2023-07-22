الرئيس الفلبيني يوافق على رفع حالة طوارئ المتعلقة بكورونا في أنحاء البلاد

وافق الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، على رفع حالة طوارئ المتعلقة بالصحة العامة والتي فرضت في بلاده لمواجهة مرض "كوفيد-19".

وأشار ماركوس - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" اليوم السبت - إلى أن إلغاء جميع الأوامر السابقة، والمذكرات، والقرارات التي كانت سارية المفعول فقط خلال حالة الطوارئ الصحية، ولن يكون لها أي أثر بعد الآن.

وقال: بينما لا يزال كوفيد -19 "مصدر قلق خطير لبعض الفئات السكانية"، إلا أن الفلبين قد حافظت على نظام رعاية صحية كافي ومعدلات منخفضة لاستخدام أسرة المستشفيات.

وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس - في مايو الماضي - أن جائحة كورونا لم تعد تمثل حالة طوارئ صحية عالمية، لكنه مازال ينتشر ولم يُهزم بعد، ومازال خطيرا.