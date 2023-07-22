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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الفلبيني يوافق على رفع حالة طوارئ المتعلقة بكورونا في أنحاء البلاد

فرديناند ماركوس الابن
فرديناند ماركوس الابن
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وافق الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، على رفع حالة طوارئ المتعلقة بالصحة العامة والتي فرضت في بلاده لمواجهة مرض "كوفيد-19".

وأشار ماركوس - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" اليوم السبت - إلى أن إلغاء جميع الأوامر السابقة، والمذكرات، والقرارات التي كانت سارية المفعول فقط خلال حالة الطوارئ الصحية، ولن يكون لها أي أثر بعد الآن.

وقال: بينما لا يزال كوفيد -19 "مصدر قلق خطير لبعض الفئات السكانية"، إلا أن الفلبين قد حافظت على نظام رعاية صحية كافي ومعدلات منخفضة لاستخدام أسرة المستشفيات.

وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس - في مايو الماضي - أن جائحة كورونا لم تعد تمثل حالة طوارئ صحية عالمية، لكنه مازال ينتشر ولم يُهزم بعد، ومازال خطيرا.

رفع حالة طوارئ مرض كوفيد-19