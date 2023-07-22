مستند.. حسين لبيب يرد على اتهامات مرتضى منصور ويتوعد بكشف الحقائق

رد حسين لبيب، رئيس الزمالك السابق، على مرتضى منصور، رئيس الزمالك، المعزول بحكم قضائي، بعد الاتهامات التي وجهها له الأخير، في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر النادي.

وقال حسين لبيب في بيان رسمي، نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الزمالك أولًا.. يبدو أن الصمت ترفعًا إلي حين قد جعل البعض يستمرئ أن يطال الكذب والتضليل ما لا يتصوره بشر ولا يمكن أن يدركه عاقل وهو ما أثار حفيظة الجمهور المحترم وخلق حالة من فقدان الثقة والإحباط وهو أيضا ما يدفعنا للرد علي ما أثير مؤخرا عن الوضع المالي لنادي الزمالك حال تسليمه من اللجنة المعينة للمجلس الحالي».

وتابع: «ما أثير حول وجود مبلغ ٦٩٠٠٠ جنيه فقط هي كل السيولة المتوفرة ويأتي هذا علي عكس ماجاء رسميا في محاضر التسليم والاستلام المذيلة بتوقيعات أعضاء لجنة الاستلام وممهورة بالأختام أيضا والتي أفادت بوجود ما فاق ١٤ مليون جنيه مصري مابين خزينة النادي وحسابات البنوك والتي لم يكن محجوزا عليها في حينه».

وأضاف لبيب: «هذا بخلاق حساب العملات الأجنبيه في هذه البنوك أيضا.. وهو ما جعلنا نعرضه الآن لاستجلاء الحقيقة ومخاطبين جمهور نادينا الأوفياء» .

وأردف: «جمهور الزمالك العظيم وكما عهدناكم جمهورا راقيا وواعيا فإن القوة الحقيقية تستمد من أهلها بإخلاصهم وليس من محاولات يائسة لتشويه الآخر حتي وإن كان كذبا .

واختتم: «هذا استهلال و للحديث بقية تفوق ماتقدم بكثير.. عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر».