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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

مصريات

بمناسبة اليوم العالمي للعبة.. متحف الغردقة ينظم بطولة للشطرنج

جانب من الأنشطة
جانب من الأنشطة
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 نظم متحف الغردقة بطولة للشطرنج، بمناسبة اليوم العالمي للشطرنج، الذي يوافق 20 يوليو من كل عام، وذلك بمشاركة مجموعة من اللاعبين من مختلف دول العالم.

وأكد وليد علام، مدير  عام متحف الغردقة، أن هذه الفعالية تأتي في إطار حرص المتحف على تعزيز دوره الهام والتواصل المجتمعي، و إيمانًا منه بدور الرياضة الهام، وقدرتها على كسر الحواجز ومكافحة التميز والمساهمة في النهوض بالتعليم والتنمية المستدامة بأنواعها المتعددة. 

وأشار إلى أن البطولة تضمنت مشاركة الفئتين من اللاعبين تحت سن 18 عام، والكبار فوق سن 18 عام ، حيث حرص المتحف على تقديم 
شهادات التقدير على جميع المشاركين في البطولة، بالإضافة إلي تكريم الثلاثة الأوائل من كل فئة ومنحهم هدايا مقدمة من المتحف.

ويذكر أن متحف الغردقة تم افتتاحه عام 2020، ليصبح أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر. كما يعد أول متحف يتم بناؤه بالشراكة مع القطاع الخاص، وتكون إدارته بالكامل مسئولية وزارة السياحة والآثار؛ فقد تم تمويل بناء المتحف من قبل القطاع الخاص، يضم متحف الغردقة ما يقرب من 2000 قطعة أثرية تروى تاريخ الحضارة المصرية بدءً من العصور المصرية القديمة، واليونانية والرومانية، مرورًا بالعصور المسيحية والإسلامية وصولًا للعصر الحديث، وتبرز هذه القطع موضوع المتحف، وهو إظهار مفهوم الجمال في مصر.

اليوم العالمي للشطرنج 20 يوليو متحف الغردقة بطولة للشطرنج العالم