للمرة الثانية.. ضبط صاحب صيدلية في المنصورة بحوزته عقاقير مخدرة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بالتنسيق مع فسم مكافحة العقاقير المخدرة وهيئة الدواء المصرية من ضبط صاحب صيدلية شهيرة بمدينة المنصورة للمرة الثانية في غضون 5 أشهر، وبحيازته كميات من الأدوية والعقاقير المخدرة فضًلا عن البيع بأزيد من السعر الرسمي وعقاقير بدون فواتير ومنتهية الصلاحية وعقار خاص بمنظومة الشراء الموحد.

كانت معلومات قد وردت للعقيد أحمد عبدالوهاب، رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات، بمزاولة طبيب صيدلي نشاطة للإتجار في العقاقير والأدوية المؤثرة على الصحة النفسية وطرحها للبيع داخل صيدلية شهيرة ملكه بنطاق شارع الجمهورية بمدينة المنصورة وذلك بعد ضبطه في يناير الماضي واخلاء سبيله على ذمة قضية.

تشكلت حملة مكبرة من ضباط الإدارة بقيادة العقيد عمر عبدالمتعال والمقدم اسلام سلطان، والرائد محمد سنجاب وبتفتيش الصيدلية ملك"صلاح.ا.إ.ا"، 53 عامًا، صيدلي حر ومقيم شارع الجمهورية والسابق اتهامة في العديد من القضايا عثر على :"150 أمبول فيتانيل المخدر، 50 أمبول نالوفين المخدر، 39 عقار يتاح بأزيد من السعر الرسمي، 14 عقار مستورد، 20 عقار بدون فواتير، 110 عقار منتهي الصلاحية، 1 عقار خلص بمنظومة الشراء الموحد ، وهاتف محمول ومبلغ مالي قدره 1600 جنية".

بمواجهة الصيدلي بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازتة للمضبوطات بقصد ترويجها على عملاءه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن الصيدلي كان قد جرى ضبطه في يناير من العام الجاري وبحوزتة 99238 قرص مخدر ومؤثر على الحاله النفسيه والعصبيه ومهرب جمركيا وادويه مهربه من المستشفيات ومحظور بيعها بالصيدليات ومبلغ 3180 جنيها و3 هواتف محموله وسياره ملاكى و 110 أمبول مخدر و40 جرام حشيش "ودفتر بفره" بقصد التعاطى.

وقرر قاضى المعارضات إخلاء سبيله على ذمة القضية ليعود مجددًا لممارسة نشاطه.