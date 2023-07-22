حزب "صوت الشعب" يهنئ المصريين بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

تقدم حزب صوت الشعب، برئاسة الدكتور محمد بدران رئيس الحزب، بالتهنئة لرجال القوات المسلحة الباسلة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأوضح الحزب فى بيان له، أن ذكري ثورة ٢٣ يوليو تجعلنا نفتخر بعزيمة وإصرار وتضحيات أبناء القوات المسلحة لخدمة البلد والحفاظ علي مقدراتها وأمنها.

وتابع : "أن القوات المسلحة رفضت التدخلات الخارجية وفرض الوصاية علي مصر ووقفت بجانب الشعب المصري لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لابنائها المخلصين.

وأضاف الحزب، لم تتوقف تضحيات رجال القوات المسلحة عند هذا التاريخ ولكن استكملت مسيرة 23 يوليو لتقف بجانب الشعب المصري في ثورة يناير المجيدة بالإضافة إلي الاستجابة لمطالب الشعب في التخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية في 30 يونيو فضلًا عن تجفيف منابع الإرهاب لتحقيق التنمية في كل ربوع مصر.