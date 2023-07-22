أوكرانيا والناتو يحددان الخطوات المستقبلية لفتح وتشغيل ممر الحبوب في البحر الأسود

حدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس شتولتنبرج، في اتصال هاتفي اليوم السبت، الأولويات والخطوات المستقبلية المتعلقة بفتح وتشغيل ممر الحبوب في البحر الأسود.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أن الجانبين تبادلا تقييمات الوضع الحالي في البحر الأسود والمخاطر التي يشكلها على الأمن الغذائي العالمي.

وقال زيلينسكي: "تم تحديد الأولويات والخطوات المستقبلية اللازمة لفتح وتشغيل ممر الحبوب في البحر الأسود بشكل مستدام".

كما ناقش زيلينسكي وشتولتنبرج تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال قمة الحلف في فيلنيوس، بالإضافة إلى المزيد من الإجراءات المتعلقة باندماج أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي.

يُذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد، خلال مؤتمر أسبن للأمن الرابع عشر، أن البحر الأسود لا يخص روسيا فقط، بل توجد دول أخرى مثل أوكرانيا وتركيا ورومانيا وبلغاريا فيه أيضًا.