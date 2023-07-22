كندا تعرب عن قلقها إزاء قدرة الغرب على الاستمرار في دعم أوكرانيا

أعربت نائبة رئيس الوزراء الكندية، كريستيا فريدلاند، اليوم السبت، عن قلقها إزاء قدرة استمرار الغرب بشكل جماعي على دعم أوكرانيا.

وواجهت نائبة رئيس الوزراء الكندي، أسئلة خلال مشاركتها في منتدى أسبن الأمني عن أكثر ما يقلقها بشأن الحرب في أوكرانيا، حيث أجابت قائلة: "إن أكبر مخاوفي لأوكرانيا، في الواقع، هو نحن.. أنا قلقة بشأن قدرتنا الجماعية على الاستمرار في المسار الذي نحن فيه."

وأضافت: "لقد فوجئ القادة السياسيون في الاتجاه الصعودي بالتزام مواطنيهم بدعم أوكرانيا.. لا يتعين على الجميع الحضور إلى منتدى أسبن الأمني لفهم أن هناك مبادئ أساسية على المحك.. هذه هي الديمقراطية مقابل الديكتاتورية.. هذا هو حق الناس في الدفاع عن سيادة حدودهم"، وفقا لصحيفة بوليتيكو.

وتطرقت محادثة فريلاند إلى قتال كندا ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، ودور المعادن المهمة في محاولة العالم إعادة تحديد علاقتها مع الصين.