مشروع طلابي من حاسبات دمياط الأفضل على مستوى الجمهورية

حقق فريق طلابى من كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى بجامعة دمياط نجاحا كبيرا فى مسابقة عالمية للابتكارات العلمية حيث أدرج المشروع Dexter- 1 ضمن أفضل 10 مشروعات قدمت من إجمالي 549 مشروع علي مستوي العالم بمسابقة الابتكارات العلمية.

و أشادت لجنة التحكيم المكونة من محكمين من داخل مصر ومحكمين من الصين والهند وكندا بالمشروع وامكاناته التى تشتمل على التعرف علي الوجه و التعرف علي الصوت و التعرف علي الكلمات و الاستجابة السريعة للغازات السامة والحريق والتواصل المباشر مع جهات الإطفاء و التعرف علي المسارات للتوجيه عن طريق العلامات المميزة أو QR.

تم تنفيذ المشروع بمعمل الابتكارات داخل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة دمياط تحت اشراف الدكتور وائل عبد القادر عوض، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتورة آية محمد الزغبي، وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد اسماعيل عباده، والمهندسة ماجي البنهاوي، بالإدارة الهندسية.

تكون فريق العمل من ثلاث طلاب من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى وطالب من كلية الهندسة وهم:

1. أمنية محمد نجم - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

2. روان أحمد عبد الغفار - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

3. أحمد عاطف - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

4. محمد جلال أبو الوفا – كلية الهندسة.

بهذه المناسبة تقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بالتهنئة للدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وائل الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور وائل عبد القادر عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى وللمشرفين على المشروع و للطلاب الفائزين.

وصرح رئيس جامعة دمياط ،بأن الجامعة تفتخر بالتفوق العلمي لطلابها وتمثيلهم المشرف في المسابقات العلمية الدولية، موضحا أن الجامعة تدعم الإبداع والابتكار لدى الطلاب وتوفر لهم أحدث التجهيزات والإمكانيات داخل المعامل التعليمية والخدمية والبحثية.