بالفيديو.. أيمن صابر يطرح أغنية "خالص خالص"

طرح المطرب أيمن صابر أغنية جديدة بعنوان "خالص خالص" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، من كلمات عبدالرحمن هدايه، وألحان ايمن صابر، وتوزيع يحي يوسف، وإخراج شربيني.

الجدير بالذكر أن ايمن صابر في عام 2010 قدم أول أغانيه بعنوان "روحي معاك" وهي من ألحانه، وفي العالم التالي قدم دويتو مع صديقه حمادة سعيد بعنوان "لون ماضينا"، ثم قدم دعاء ديني في عام 2012. أما انطلاقته الحقيقية فجاءت في 2016 بعد تعرفه على الشاعر أحمد عوض، فأصدرا معا أغنية "اتعودت غيبتك" والتي كانت بمثابة البداية الحقيقية لأعمال فنية أكثر احترافية.

وفي عام ٢٠١٩ أصدر أول فيديو كليب بعنوان "بحنلها" الذي قام بتصويره في لبنان مع المخرجة اللبنانية راندلي قديح بالتعاون مع أحمد عِوَض وألحانه وعمرو عدلي وهو ما شجعه لتقديم أغنية جديدة "محملتش بيك" مع نفس المخرجه رندلى قديح في عام ٢٠٢٠ وهي أغنيه تتميز بالطابع الرومانسي وحققت مشاهدات كبيرة على اليوتيوب تجاوزت 500 ألف مشاهدة، وكانت من كلمات احمد عوض والحان احمد حافظ وتوزيع يحيى يوسف.