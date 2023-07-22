نائب التنسيقية: ثورة 23 يوليو علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث

قدم النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو، لافتا إلى أن الثورة نجحت في استرداد الكرامة والحرية التي كانت مفقودة على أيدي الاحتلال الأجنبي، كما أنها حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات.

وأضاف النائب خالد بدوي، في بيان، أن ثورة 23 يوليو المجيدة باتت علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديث وأيضا نقطة تحول في مساره الوطني، فالثورة كانت عصرا ذهبيا للطبقة المصرية الفقيرة التي عانت أشد المعاناة نتيجة للظلم وافتقاد مبدأ العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن ثورة 23 يوليو نجحت في وضع نهاية للحقبة الاستعمارية فقامت بطرد الاحتلال البريطاني وسط تأييد شعبي، كما أنها عملت على إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، فأصبحت الثورة نقطة مضيئة في تاريخ مصر الحديث، حيث ساهمت في تحقيق الكثير من الإنجازات من خلال وحدة الشعب والجيش.

وأكد بدوي، أن ثورة 23 يوليو غيرت مجرى التاريخ وأرست العدالة الاجتماعية التي كان يفتقدها الشعب، موضحا أنها حققت العديد من الإنجازات ليس فقط داخل الدولة المصرية بل على مستوى الوطن العربي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.