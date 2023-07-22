رسميًا.. سيمبا التنزاني يعلن التعاقد مع لاعب الأهلي

أعلن نادي سيمبا التنزاني، اليوم السبت، التعاقد مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب فريق الأهلي السابق في صفقة انتقال حر بعدما فسخ مسئولو الأهلي عقد اللاعب بالتراضي منذ أيام.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي سيمبا عبر موقع التواصل “فيس بوك” صورة للاعب وعلقت عليها: “عاد إلى حيث ينتمي.. مرحبا بعودتك لويس ميكيسوني”.

كان اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسوني انضم للنادي الأهلي قادما من سيمبا التنزاني في صيف 2021، لكن اللاعب رحل بعد موسم واحد على سبيل الاعارة إلى نادي أبها السعودي.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي منذ أيام فسخ عقد ميكيسوني بالتراضي، ورحيله عن صفوف الفريق.

ولم يشارك لويس ميكيسوني كثيرا مع الأهلي حيث خاض 28 مباراة فقط سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.