تأجيل محاكمة متهم في أحداث عنف الظاهر لـ24 يوليو

أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة المتهم إسلام أحمد إبراهيم في القضية رقم 3480 لسنة 2013 الظاهر والمعروفة إعلاميًا بأحداث تجمهر الظاهر لجلسه ٢٤ يوليو الجاري.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسـام الدين فتحي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.