وزيرة الهجرة لـ"البوابة نيوز": المصريون بالخارج يدعمون مشروعات "حياة كريمة"

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إن هناك تعاون بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة لتعريف المصريين بالخارج بما تقوم به المبادرة من مشروعات والترويج لها، كما نفذت الوزارة زيارات للمصريين فى الخارج لتلك المشروعات خلال فترة تواجدهم بمصر، وأبدوا فخرهم بالمبادرة والخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين.

أضافت وزيرة الهجرة خلال حوارها مع "البوابة نيوز": هناك دعم مادى شارك فيه مصريون فى الولايات المتحدة الأمريكية وشبابنا من أبناء الجيلين الثانى والثالث فى كندا لدعم عدد من المشروعات ضمن المبادرة، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الهجرة ومؤسسة «حياة كريمة».

وتابعت جندي: "خلال زياراتى للجاليات المصرية فى الخارج، حرصنا على التعريف بجهود الدولة فى إطار المشروع القومى حياة كريمة، واستعراض ما تم من جهود خلال المرحلة الأولى من المشروع، وذلك لاطلاع المصريين بالخارج على ما يحدث على أرض مصر من مشروعات تنموية، حيث إنه من بين أدوار وزارة الهجرة التعريف بجهود الدولة المصرية فى مختلف المجالات".

وأردفت الوزيرة: "كما تشتمل محاور العمل بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الهجرة على التوعية والتمكين، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين من الشباب والمرأة، والوزارة لديها برامج توعوية معتمدة على مختلف المستويات من المدربين والأسر، بجانب إيلاء أهمية العمل على محور التمكين الاقتصادى للأهالى بالقرى التى تدخل فى إطار المبادرتين الرئاسيتين حياة كريمة ومراكب النجاة من أجل توحيد كل الجهود التنموية من أجل صالح المواطن المصرى".