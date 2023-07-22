مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة هليكوبتر أمريكية في ولاية ألاسكا

تحطَّمت طائرة هليكوبتر تقل طيارا وثلاثة موظفين حكوميين أمريكيين فوق بحيرة ضحلة في منطقة نورث سلوب في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية في ألاسكا بحسب قناة الحرة الأمريكية، إن المروحية استأجرتها الوزارة وكان على متنها ثلاثة موظفين من قسم المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي، وكانوا يقومون بعمل ميداني.

وجاء في بيان الوزارة: "نصلي من أجل موظفينا والطيار وعائلاتهم وفريق الوزارة مستمرون في انتظار التحديثات بشأن جهود البحث والإنقاذ ".

وذكرت الأنباء أن المروحية، من طراز بيل 206، قد تأخر موعد وصولها مساء الخميس وعثر فريق البحث والإنقاذ على حطام مطابق لوصف المروحية المفقودة.