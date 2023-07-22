تامر حسنى: حفل العلمين الأهم والأحلى خلال مشواري الفني كله

نشر الفنان تامر حسنى، صورة من حفله في افتتاح مهرجان العلمين، عبر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك",

وعلق تامر حسني على الصورة قائلا: “يمكن قلت كتير على حفلات انها من احلى حفلات حياتي بس حفلة العلمين امبارح بجد هي احلى وأهم حفلة عملتها في مشواري الفني كله من أول دخلة الحفلة بالطيران على كل هذا الارتفاع، غير اللوحه الخاصة بكل أغنيه بغنيها من عروض استعراضية متناسقة مع كل الجرافيكس المعروض على الشاشات المتناسق أيضًا مع إبهار الألعاب النارية اللي بيعبر عن كل حرف في أي أغنية بغنيها”.

وتابع: "بجد الحفله دي كان وراها ناس كتير مخلصه وبتحب شغلها وقبل اي شيء حابين بعض وحابين الخير لبعض عشان كده طلعنا بالنجاح الجماهيري الخرافي ده والنجاح المسرحي التاريخي ده، شكراً جمهورنا الراقي، شكراً صناع الحفله، شكراً لاختياري لافتتاح مهرجان العلمين".

يشار أن الفنان تامر حسنى أحيا العديد من الحفلات بجولتة الفنية الأخيرة بالبلاد العربية، وقدم حفل شهد نجاحاً كبيراً فى لبنان منذ أيام قليلة، وسط إستقبال حافل من الشعب اللبنانى.

يذكر أن الفنان تامر حسنى يشارك فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم"تاج"، والذى حقق نجاحاً كبيراً خلال الأيام السابقة، وينتمى لنوعية أفلام الرجل الخارق "السوبر هيرو"، الفيلم بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، تأليف تامر حسنى والإخراج ساره وفيق.

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