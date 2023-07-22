الصين تطلق قمرين صناعيين بواسطة الصاروخ التجاري «سيريس-1 واي6»

أطلقت الصين اليوم السبت، الصاروخ الحامل "سيريس-1 واي 6" من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الصاروخ التجاري انطلق من موقع الإطلاق عند الساعة 1:07 ظهرا (بتوقيت بكين)، حيث أرسل قمرين تجاريين، وهما ((تشيانكون-1 وشينغشيداي-16))، إلى المدار المخطط لهما.

يذكر أن سيريس-1، الذي طورته شركة غالاكتيك للتكنولوجيا الفائقة التي تتخذ من بكين مقرا لها، هو صاروخ حامل صغير الحجم يعمل بالوقود الصلب وقادر على إرسال أقمار صناعية صغيره إلى المدار المخطط لها، ويمثل هذا الإطلاق الرحلة السادسة لسلسلة صواريخ "سيريس-1".