حقنة كل 6 أشهر.. ثورة علاجية لمرضى ارتفاع ضغط الدم

أصبح مرض ارتفاع ضغط الدم مرض العصر ومن أكثر الحالات المرضية شيوعا، ويتم علاجه عن طريق المداومة على تناول أقراص الدواء بشكل يومي.

ثورة في عالم العلاج

طورت شركة "Alnylam" ومقرها الولايات المتحدة، حقنة جديدة تدعى "زيليبيسيران" zilebesiran وهي الأفضل من تناول الأقراص الدوائية بشكل يومي، حيث أجرى فريق دولي تجارب سريرية في 4 مواقع بالمملكة المتحدة.

جند الفريق 107 مرضى يعانون من ارتفاع ضغط الدم للمشاركة.

وبعد الدراسة والنتائج كشف التحليل أن المرضى الذين تم إعطاؤهم "زيليبيسيران" شهدوا انخفاضا كبيرا في ضغط الدم الانقباضي على مدى اليوم.

ويعمل الدواء عن طريق منع إنتاج الأنجيوتنسين، وهو هرمون في الجسم يضيق الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.



رأي الخبراء في نتيجة هذا الدواء

قال البروفيسور ديفيد ويب، الذي أسس التجربة في موقع إدنبرة: "هذا تطور كبير، يؤدي هذا النهج الجديد إلى انخفاض كبير في ضغط الدم، يستمر لمدة 6 أشهر تقريبا بعد حقنة واحدة".

وأضاف: "هذا أمر جيد لأنه يساعد في تجنب صعوبة الالتزام بالعلاج بشكل يومي".