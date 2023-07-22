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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليمن: القبض على قاتل رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز

القوات اليمنية
القوات اليمنية
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قالت السلطات اليمنية، إنها ألقت القبض على قاتل رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في محافظة تعز.

وأكدت الفضائية اليمنية أن مرتكب جريمة الاغتيال بحق الموظف الأممي بمدينة التربة بتعز مؤيد حميدي هو من أبناء محافظة لحج منطقة الصبيحة.

وأضافت أنه ينتمي لتنظيم القاعدة وأنه يتواجد في مدينة تعز منذ عام 2017، بعد أن فر من محافظة عدن بسبب الملاحقات الأمنية.

وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قد أعرب عن حزنه البالغ لتأكيد مقتل رئيس مكتب البرنامج في تعز جنوب غرب اليمن برصاص مسلحين مجهولين أمس الجمعة.

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