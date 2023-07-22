نقيب الإعلاميين: ثورة 23 يوليو مهدت الطريق أمام مرحلة جديدة في البناء والتنمية

تقدم الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الذكرى الواحد والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة تلك الثورة التي توحد فيها الجيش والشعب لإرساء دولة العدل والمساواة.

وقال نقيب الإعلاميين: إن ثورة يوليو كانت وما زالت في قلب وعقل الشعب المصري لما حققته من أهداف نبيلة في الحفاظ علي مقدرات الوطن فقد استطاعت أن نغير وجه الحياة في مصر علي نحو جذري وقدمت لشعبها العديد من الإنجازات الضخمة كما أحدث تحولا عميقا في تاريخ مصر المعاصر مهد الطريق أمام مرحلة جديدة في البناء والتنمية.

وأكد نقيب الإعلاميين على أن ثورة 30 يونيو استكمالا لأهداف ثورة 23 يوليو رغم اختلاف التوقيت والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث كان الإصلاح الاقتصادي هو الهدف الذي سعت آلية القيادة السياسية فكان تطوير البنية الأساسية وتطوير الوضع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية هو السبيل لتحقيق طفرة كبيرة على مستوى النمو الاقتصادي.

وأضاف سعده : حققنا في هذا المقام إنجازات شهد لها العالم باسرة ويظل بطل هذه المرحلة هو شعب مصر العظيم الذي لولا صبرة وتحمله ما كنا نستطيع أن نسير قدما في مرحلة البناء والإصلاح.

ودعا نقيب الإعلاميين الشعب المصري الوقوف خلف القيادة السياسية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي قوامها وبنيانها من الحق والعدل والمساواة.