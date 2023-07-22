أول تحرك برلماني بخصوص حفل تراڤيس سكوت

تقدم الدكتور فريدي البياضي؛ عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من وزير الداخلية، ووزير السياحة ووزير التنمية المحلية بشأن الجدل القائم حول حفل المغني العالمي؛ تراڤيس سكوت، المقرر عقده يوم الجمعة القادم عند سفح الأهرامات.

قال البياضي: حتى الآن هناك تخبط في التصريحات، و لا يوجد تأكيد من الحكومة عن إلغاء أو إقامة الحفل، فلماذا لا يصدر بيانًا واضحًا من الجهات المعنية بخصوص هذا الأمر؟!.

وأضاف البياضي: إذا كان الحفل قائمًا في موعده. فما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية والسياحة والتنمية المحلية لضمان تنظيم هذا الحفل ومنع أي مخالفات أو حوادث نتيجة للتزاحم المتوقع ؟

واوضح عضو البرلمان أن جميع تذاكر هذا الحفل نفذت بمجرد طرحها، وأن الحفلات السابقة في بلدان أخرى كانت تحضرها أعداد هائلة من البشر وبعضها صاحبه سوء تنظيم وتدافع أعداد أكبر كثيرًا من الحاجزين، وأكبر من السعة الاستيعابية للأماكن وفي إحدى الحفلات في الولايات المتحدة الأمريكية توفي عشرة أشخاص وأصيب عشرات بسبب التدافع والازدحام مما يتوجب عليه التأكد من التنظيم واتباع إجراءات تأمينية صارمة للحفاظ على سلامة الحاضرين.

واختتم البياضي قائلًا: أرجو الإحاطة وسرعة الرد على سؤالي هذا بصفة عاجلة.