وزيرة الهجرة لـ«البوابة»: حريصون على ربط المصريين بالخارج بثقافتهم الوطنية

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر تواجه الكثير من التحديات، مثل طمس الهوية، والشباب فى الخارج وكذلك النشء فى المدارس الدولية يريدون من يتحدث إليهم لكى ينمى لديهم القيم والعادات والتقاليد والانتماء إلى الوطن، وهو ما نقوم به ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربى»، والتى استضافت عددا من العلماء والباحثين فى مجال المصريات وتاريخ مصر القديمة لتقديم محاضرات لتعريف الشباب بعظمة الحضارة المصرية.

وأضافت وزيرة الهجرة خلال حوارها «للبوابة» أنه تم عقد ندوة بمشاركة الدكتور وسيم السيسى، وتم التنسيق لعمل فيديوهات عما قدمته الحضارة المصرية فى مختلف المجالات، ومن بينها الطب والعمارة والفلك وغيرها، لتعريف أبنائنا بالخارج بتاريخنا الذى أبهر العالم وما زال، لينقل لهم جزءا مهما من تراثنا المصرى ونهضتنا المصرية التى علمت العالم فى مجالات الطب والفلك والتصنيع وغيرها، كذلك الكتيبات والمادة التعليمية المبسطة عن الحضارة المصرية القديمة ليسهل على الأطفال قراءتها واستيعابها.

وقالت "جندي": نحن حريصون أيضًا على ربط المصريين بالخارج بثقافتهم، ونحرص أيضا على تعريفهم بمختلف المناسبات الوطنية والأعياد الوطنية، ليبقوا دائمًا على ارتباط بالوطن.